На Закарпатье эпично горела лыжная фабрика

Главное: В Мукачево несколько часов горел производственный цех местной лыжной фабрики «Тиса». К счастью, никто не пострадал.

Детали: В ночь на понедельник, 12 октября, на территории лыжной фабрики «Тиса» в Мукачево произошел пожар в одноэтажном здании производственного цеха со складским помещением на общей площади 20 тыс. кв. м. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар возник на крыше.

На локализацию огня спасателям понадобилось почти 3 часа. К тушению были привлечены 127 человек и 17 единиц техники.

Жертв и пострадавших нет.

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