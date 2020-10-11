В Чернобыльской зоне заметили бабочку размером с птицу

Главное: В офис Чернобыльского заповедника прилетела голубая ленточница. Это крупная бабочка, которая может достигать размеров небольшой птицы.

Детали: В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике завелась редкая для Украины бабочка размером с птицу — голубая ленточница. Как сообщается на официальной странице заповедника в Facebook, это один из крупнейших представителей бабочек в Украине и Европе. Длина ее переднего крыла может достигать 45 миллиметров, а размах крыльев в полете — 110 миллиметров.

Голубая ленточница активна по ночам и реагирует на свет. В Украине она занесена в Красную книгу.

После дождя сотрудники заповедника обещали перенести бабочку на ее любимое дерево — тополь.

Голубая ленточница (лат. Catocala fraxini) — крупная ночная бабочка из семейства Erebidae. Получила свое название из-за голубой полосы на крыльях, которая выглядит как лента или перевязь. Активна ночью, летит на свет, но садится рядом с источником света, а не на нем.

В тему: 1 августа 2016 года согласно указу тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в Чернобыле был создан радиационно-экологический биосферный заповедник. Его целью является сохранение в естественном состоянии наиболее типичных природных комплексов Полесья, обеспечение поддержки и повышение барьерной функции Чернобыльской зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, стабилизация гидрологического режима и реабилитация территорий, загрязненных радионуклидами, содействие организации и проведению международных научных исследований.

Напомним: Осенью 2020 года в Чернобыльской зоне появились медведи, которых здесь не видели сотню лет.

О том, что происходит с природой и животными после аварии на ЧАЭС, читайте здесь.