В Киеве неадекват с «розочкой» бросался на прохожих

Главное: В четверг, 8 октября, вечером в Киеве произошло ЧП. Сначала он с «розочкой» бросался на прохожих, а потом начал резать себе вены.

Детали: Накануне, 8 октября, вечером в Киеве неадекватный мужчина делал «розочки» из бутылок и бросался на прохожих. Об этом сообщает «Киев оперативный» в Facebook.

По данным очевидцев, мужчина вел себя достаточно странно. По непонятным причинам он бегал по автомобильным дорогам, разбрасывал мусор и прыгал на других людей.

После этого неадекват взял разбитую стеклянную бутылку и начал резать себе вены на руках.

Угомонить дебошира смогли полицейские, которые убедили мужчину не сопротивляться и усадили в машину «скорой» помощи.

Также сообщество опубликовало фотографии с места событий.

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