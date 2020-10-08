В Харькове курсантов кормят макаронами с червями

Главное: Харьковские студенты академии Нацгвардии возмущены едой, которой их кормят. Руководство вуза все опровергает.

Детали: Студенты Харьковской академии Нацгвардии возмущены обедами, которыми их кормят в части. Они показали фотографии, на которых видно, что в макаронах с мясом есть черви. Об этом сообщает Telegram-канал «PavlovskyNews».

Служащие просят, чтобы их отпускали хоть иногда домой или разрешили получать еду от родственников.

С 22 марта они находятся на карантине и за это время ни разу не выходили из зоны дислокации, кроме как патрулировать вокруг территорию.

По словам курсантов, они безвылазно проживают на казарменном положении, но говорить про карантинные меры просто нет смысла: массовые построения, спортивная работа на спортплощадке.

При этом преподаватели, студенты, офицеры и военнослужащие по контракту из местного подразделения обеспечения абсолютно спокойно ходят домой и с ними есть постоянный контакт.

На сайте вуза оперативно появился комментарий. Его суть сводится к тому, что информация неправдивая, поскольку такую еду за последние 8 месяцев курсанты даже не ели. И 4 месяца назад анонимный опрос показал, что студенты довольны едой.

В то же время массовые жалобы курсантов, что их не выпускают месяцами за территории казарм, в Нацгвардии объяснили желанием снизить риск заражения курсантов коронавирусом. При этом, как сказали сами студенты, они спокойно контактируют с преподавателями и другими участниками учебного процесса, которым позволено возвращаться домой.

Основное требование учащихся заключается в том, чтобы они получали еду от своих родных через «передачки». Сейчас это запрещено. В ответе Нацгвардии об этом ничего не говорится.

В тему: В июле 2017 года сообщалось, что в николаевской военной столовой солдат кормили едой с тараканами и червяками.

В октябре того же года солдаты из воинской части под Хмельницким (село Шпичинцы) рассказали журналистам о том, как они на самом деле питаются.