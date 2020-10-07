В Киеве разбился пьяный мужчина, спускаясь по простыням от собутыльника

Главное: В Киеве на Теремках произошла трагедия. Пьяный мужчина разбился насмерть, спускаясь по простыням с пятого этажа.

Детали: В Киеве на Теремках на улице Луценко произошел трагический случай — там мужчина упал с высоты пятого этажа. Об этом в Facebook сообщает «Киев оперативный».

По имеющейся информации, мужчина зашел к своему знакомому в гости и там они начали употреблять алкогольные напитки.

Когда уже изрядно выпили, гость решил, что ему пора домой, но хозяин был против и закрыл дверь в квартире.

Гость ничего лучшего не придумал, как связать простыни и спускаться по ним. Но сделать это у него не получилось — упал с высоты 5-го этажа и прямо головой в камень. Без шансов на жизнь.

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