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Фото-Новости > В Киеве мошенники обещали мужчине должность помощника нардепа за $18 тысяч

В Киеве мошенники обещали мужчине должность помощника нардепа за $18 тысяч

Агата Кловская
06.10.20 12:59
559
В Киеве мошенники обещали мужчине должность помощника нардепа за $18 тысяч

Главное: Сотрудники прокуратуры и ГБР задержали в Киеве двоих человек, которые пытались выманить у своей жертвы 18 тысяч долларов. Так они якобы обещали его устроить помощником народного депутата.

Детали: В Киеве задержаны два человека, которые пытались мошенническим путем завладеть 18 тысячами долларов США за якобы трудоустройства гражданина на должность помощника-консультанта народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, задержание проводила Киевская городская прокуратура совместно с территориальным управлением ГБР, расположенным в Киеве.

«По данным следствия, указанные лица, представляясь доверенными лицами народного депутата Украины, предлагали гражданину свою помощь в запуске процесса оформления документов на занятие должности помощника-консультанта указанного депутата. Свои „услуги“ злоумышленники оценили в 18 тысяч долларов США», — говорится в сообщении.

При осуществлении досудебного расследования правоохранители задокументировали несколько фактов получения подозреваемыми частей обусловленной суммы средств.

Как сообщили в прокуратуре, 5 октября в ходе передачи очередной части денег в сумме 3 тысячи долларов США мужчин задержали.

Проводятся следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

В тему: В середине сентября в Киеве был задержан заместитель руководителя одного из отделов Минюста, который продавал бизнесмену должность в госорганах. Просил за свои услуги он 55 тысяч долларов.

Тэги: Киев, общество, мошенничество, должность, мошенники

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