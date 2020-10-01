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Фото-Новости > В деле о смерти сотрудницы американского посольства в Киеве появился несовершеннолетний свидетель

В деле о смерти сотрудницы американского посольства в Киеве появился несовершеннолетний свидетель

Александр Панько
01.10.20 09:46
1641
В деле о смерти сотрудницы американского посольства в Киеве появился несовершеннолетний свидетель

Главное: Несовершеннолетний свидетель показал правоохранителям место, где нашел сотрудницу посольства США в Украине Санвер Никаэло, которая впоследствии умерла от серьезной черепно-мозговой травмы. Сейчас полиция разыскивает высокого мужчину среднего возраста.

Детали: В деле о смерти в Киеве сотрудницы посольства США в Украине фигурирует несовершеннолетний свидетель. Как сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook, в ходе следственного эксперимента подросток показал на манекене, где он нашел еще живую Санвер Никаэло.

Он также опубликовал фото с места событий.

Скриншот сообщения Артема Шевченко в Facebook

Следственный эксперимент на месте обнаружения сотрудницы посольства США в Киеве

Следственный эксперимент на месте обнаружения сотрудницы посольства США в Киеве

Следственный эксперимент на месте обнаружения сотрудницы посольства США в Киеве

Между тем, как сообщил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии «Украинской правде», полиция устанавливает причины и обстоятельства гибели сотрудницы американского посольства, рассматривая различные версии, в том числе умышленное убийство.

«Правоохранители опрашивают возможных очевидцев происшествия. По словам одного из них, неподалеку видели неизвестного мужчину высокого роста в возрасте 30-40 лет. Полиция разыскивает его, чтобы проверить его возможной причастности к гибели сотрудницы посольства», — рассказал правоохранитель, добавив, что рассматриваются и другие возможные версии, в частности, несчастный случай в результате травмирования поездом.

В свою очередь, посольство США подтвердило смерть сотрудницы и заявило о сотрудничестве с правоохранителями в расследовании этого дела.

Скриншот сообщения посольства США в Украине в Twitter

В тему: Вечером 30 сентября 2020 года в Киеве была найдена сотрудница посольства США Санвер Никаэло с серьезной травмой головы. Она находилась в бессознательном состоянии и вскоре умерла в больнице.

Тэги: Киев, Министерство внутренних дел Украины, смерть, расследование, свидетель, криминал, Артем Шевченко, Посольство США в Украине, новости Украины, Ярослав Тракало, Санвер Никаэло

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