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Фото-Новости > В Сингапуре запустили в небо очень необычный ресторан

В Сингапуре запустили в небо очень необычный ресторан

Агата Кловская
29.09.20 16:28
285
В Сингапуре запустили в небо очень необычный ресторан

Главное: Летающий ресторан открылся в Сингапуре. Он находится на борту самолета.

Детали: Авиакомпания Singapore Airlines запустила собственный летающий ресторан. Он находится на борту авиалайнера Airbus A380.

На такой шаг руководство пошло из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Необычный аттракцион назвали «рейс в никуда».

Ранее туристам и местным жителям предлагали полеты с возвращением в аэропорт. На борту можно было находиться не более трех часов.

Летающий ресторан

Теперь же всем желающим предлагают посетить летающий ресторан, где обещают накормить по высшему разряду.

Летающий ресторан

Кроме этого в самолете можно снять на несколько часов номер.

Летающий ресторан

В тему: 10 сентября 2020 года мы писали, что появилось видео грустного инцидента в небе над Японией.

Тэги: самолет, мир, ресторан, Сингапур, пандемия

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