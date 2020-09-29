В Сингапуре запустили в небо очень необычный ресторан

Главное: Летающий ресторан открылся в Сингапуре. Он находится на борту самолета.
Детали: Авиакомпания Singapore Airlines запустила собственный летающий ресторан. Он находится на борту авиалайнера Airbus A380.
На такой шаг руководство пошло из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
Необычный аттракцион назвали «рейс в никуда».
Ранее туристам и местным жителям предлагали полеты с возвращением в аэропорт. На борту можно было находиться не более трех часов.
Теперь же всем желающим предлагают посетить летающий ресторан, где обещают накормить по высшему разряду.
Кроме этого в самолете можно снять на несколько часов номер.
В тему: 10 сентября 2020 года мы писали, что появилось видео грустного инцидента в небе над Японией.