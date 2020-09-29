В Сингапуре запустили в небо очень необычный ресторан

Главное: Летающий ресторан открылся в Сингапуре. Он находится на борту самолета.

Детали: Авиакомпания Singapore Airlines запустила собственный летающий ресторан. Он находится на борту авиалайнера Airbus A380.

На такой шаг руководство пошло из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Необычный аттракцион назвали «рейс в никуда».

Ранее туристам и местным жителям предлагали полеты с возвращением в аэропорт. На борту можно было находиться не более трех часов.

Теперь же всем желающим предлагают посетить летающий ресторан, где обещают накормить по высшему разряду.

Кроме этого в самолете можно снять на несколько часов номер.

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