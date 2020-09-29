Азербайджанские СМИ опубликовали фото и видео последствий ожесточенных боев с Арменией

Главное: В районе нагорно-карабахского конфликта продолжаются бои между военнослужащими Армении и Азербайджана. При этом стороны обвиняют друг друга в провокациях и дестабилизации региона. Азербайджанские СМИ опубликовали шокирующие видео и фотографии с подписью «если армянский солдат не хочет умирать, пусть убирается с азербайджанской земли».

Детали: По данным Министерства обороны Азербайджана, бои на линии соприкосновения азербайджанских и армянских военных в зоне нагорно-карабахского конфликта не прекращались всю ночь. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на руководителя пресс-службы ведомства Вагифа Даргяхлы, в ночь на 29 сентября «армянская сторона предприняла контратаки в Физули-Джабраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта с целью вернуть утраченные позиции, но азербайджанская армия пресекла эти попытки».

Бои продолжались вдоль всей линии фронта. Как утверждается, утром 29 сентября подразделения Азербайджанской армии уничтожили один танк, один автомобиль и до 10 человек личного состава армянских военных при попытке передислокации в Физули-Джабраильском направлении фронта. «В целом, противник несет большие потери и вынужден отступать», — заявил Даргяхлы.

В подтверждение этой информации азербайджанский ресурс Caliber.az опубликовал видео и фото якобы убитых армянских военнослужащих. Видео подписано якобы цитатой президента Азербайджана Ильхама Алиева: «Если армянский солдат не хочет умирать, пусть убирается с азербайджанской земли».

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В свою очередь, Министерства иностранных дел Армении опровергло информацию об артобстреле азербайджанской территории. «Мы категорически опровергаем обвинения министерства обороны Азербайджана об артобстреле с территории Варденисского района Армении Дашкесанского района Азербайджана. Цель данной дезинформации — подготовить почву для расширения географии боевых действий, в том числе, осуществления агрессии против Республики Армения», — цитирует заявление внешнеполитического ведомства Lenta.ru.

МИД Армении также строго осудил попытки Азербайджана «дестабилизировать региональный мир и стабильность, ответственность за последствия которого полностью несет военно-политическое руководство» страны.

В тему: 27 сентября 2020 года Азербайджан нанес ракетные удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха. В ответ армянская сторона подбила несколько единиц техники противника.

На следующий день столкновения продолжились. При этом в поддержку Азербайджана выступил президент Турции Реджем Эрдоган.

Справка: Нагорный Карабах — регион на Южном Кавказе. Фактически большая его часть контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой. Однако формально является территорией Азербайджана. Занимает восточные и юго-восточные горные и предгорные районы Малого Кавказа, вместе с равнинными Карабахом составляет географическую область Карабах.

Карабах стал ареной борьбы Азербайджана и Армении в ходе Армяно-азербайджанской войны 1918-1920 годов. Армянскую сторону в конфликте представляло Народное Правительство Карабаха, позже известное как Армянский Национальный Совет Карабаха. В конце сентября турецко-азербайджанские войска установили частичный контроль над Карабахом. В январе 1919 британское командование на Кавказе объявило, что Карабах и Зангезур признается под временным азербайджанским командованием до решения Парижской Мирной Конференции. Это решение вызвало недовольство армян, но Армянскому Национальному Совету Карабаха пришлось покориться этим условиям после провальных боевых действий летом 1919.

По армяно-азербайджанскому договору 22 августа 1919 Карабаху предоставлялась территориальная автономия, а местным армянам культурная автономия. В начале 1920 г на Парижской Мирной Конференции Карабах был признан за Азербайджаном.

После советизации Армении и Азербайджана, решением Кавбюро ЦК РКП(б) от 4 июля 1921 г. было решено передать Нагорный Карабах Армении, но окончательное решение оставить за ЦК РКП(б), однако новым решением от 5 июля он был оставлен в составе Азербайджана с предоставлением широкой областной автономии. В 1923 году из армянонаселенной части Нагорного Карабаха (однако без Шаумянского и части Ханларского районов, также армянонаселённых) в составе Азербайджанской ССР была образована Автономная область Нагорного Карабаха (АОНК). В 1937 году АОНК была преобразована в Нагорно-Карабахскую автономную область (НКАО).