Разбой на 200 тысяч долларов: СБУ в Киеве задержала бандита в маске Гая Фокса

Главное: СБУ сорвала налет группы преступников на бизнесмена из Киева. Целью бандитов были 200 тыс. долларов.

Детали: Служба безопасности Украины разоблачила лидера организованной преступной группировки, который пытался убить столичного бизнесмена. Как сообщает пресс-центр СБУ, по предварительной версии следствия, ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений уроженец одной из стран Ближнего Востока организовал вооруженную группу.

Злоумышленники пытались ограбить и убить одного из предпринимателей Киева. Для этого лидер банды планировал ночью из засады обстрелять автомобиль бизнесмена, в котором он перевозил $200 тыс. долларов США, и завладеть наличными.

Для предотвращения данного преступления оперативник Службы безопасности Украины, находившийся в авто бизнесмена, совместно с другими сотрудниками СБУ и спецподразделением полиции КОРД отбили нападение и задержали главаря группировки. При этом он оказал активное сопротивление.

Во время обысков по месту жительства участников банды правоохранители изъяли взрывчатку, огнестрельное и холодное оружие.

Как видно на опубликованных фото, во время задержания главарь находился в маске Гая Фокса, известного по участию в Пороховом заговоре против английского и шотландского короля Якова I в 1605 году. После фильма «V — значит вендетта» его маска превратилась в интернет-мем и символ протестного движения, в частности, акции «Захвати Уолл-стрит» и группы хакеров Anonymous.

В тему: 19 июля 2020 года во время спецоперации в Полтавской и Кировоградской областях сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали банду киллеров.