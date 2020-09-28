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Фото-Новости > Разбой на 200 тысяч долларов: СБУ в Киеве задержала бандита в маске Гая Фокса

Разбой на 200 тысяч долларов: СБУ в Киеве задержала бандита в маске Гая Фокса

Александр Панько
28.09.20 10:56
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Разбой на 200 тысяч долларов: СБУ в Киеве задержала бандита в маске Гая Фокса

Главное: СБУ сорвала налет группы преступников на бизнесмена из Киева. Целью бандитов были 200 тыс. долларов.

Детали: Служба безопасности Украины разоблачила лидера организованной преступной группировки, который пытался убить столичного бизнесмена. Как сообщает пресс-центр СБУ, по предварительной версии следствия, ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений уроженец одной из стран Ближнего Востока организовал вооруженную группу.

Злоумышленники пытались ограбить и убить одного из предпринимателей Киева. Для этого лидер банды планировал ночью из засады обстрелять автомобиль бизнесмена, в котором он перевозил $200 тыс. долларов США, и завладеть наличными.

Для предотвращения данного преступления оперативник Службы безопасности Украины, находившийся в авто бизнесмена, совместно с другими сотрудниками СБУ и спецподразделением полиции КОРД отбили нападение и задержали главаря группировки. При этом он оказал активное сопротивление.

Во время обысков по месту жительства участников банды правоохранители изъяли взрывчатку, огнестрельное и холодное оружие.

Как видно на опубликованных фото, во время задержания главарь находился в маске Гая Фокса, известного по участию в Пороховом заговоре против английского и шотландского короля Якова I в 1605 году. После фильма «V — значит вендетта» его маска превратилась в интернет-мем и символ протестного движения, в частности, акции «Захвати Уолл-стрит» и группы хакеров Anonymous.

В тему: 19 июля 2020 года во время спецоперации в Полтавской и Кировоградской областях сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали банду киллеров.

Тэги: Киев, банда, СБУ, задержание, обстрел, криминал, бандит, засада, новости Украины

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