В киевском парке на скамейке «сидел» труп

Главное: В Киеве в сквере на улице Тампере был обнаружен труп мужчины. Врачи предполагает, что смерть наступила в результате отравления алкоголем.

Детали: Сегодня, 24 сентября, в столичном сквере на улице Тампере обнаружили труп мужчины. Об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный».

Тело «сидело» на одной из скамеек. Врачи говорят, что мужчина, похоже, получил смертельное алкогольное отравление

Другие подробности уточняются.

В тему: В августе минувшего года в Днепре на детской площадке дома по улице Бажова, 26 обнаружили труп мужчины. Он сидел за столом с бутылкой пива в руке, а лицо его было все в зеленке.