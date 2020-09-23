Под Киевом бездомные собаки набросились на ребенка

Главное: Накануне в Макарове (Киевская область) стая бездомных собак набросилась на ребенка. Мальчик получил рваные раны от колена до ступни.

Детали: Во вторник, 22 сентября, в Макарове (поселок в Киевской области) возле мини-маркета «Фора» стая бездомных собак набросилась на ребенка. Об этом в Faсebook написала местная жительница — мама мальчика Лилия Перун.

По ее словам, собаки покусали правую ногу, живого места нет от колена до ступни. Первую медицинскую помощь ребенку оказали в музыкальной школе, куда он шел.

«Мало того, что ребенка покусали неизвестно чем больные собаки, он получил еще и психологическую травму. Теперь нам надо получать прививку от бешенства, и не известно, чем еще это все кончится», — пишет Лилия.

Женщина обратилась к властям Макарова, отметив, что проблема с агрессивными бездомными животными в поселке стоит очень остро, и это очень опасно для местных жителей.

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