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Фото-Новости > Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Люди выходят на акции протеста

Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Люди выходят на акции протеста

Агата Кловская
23.09.20 13:10
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Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Люди выходят на акции протеста

Главное: Во Дворце Независимости в Минске состоялась церемония инаугурации Александра Лукашенко. Прошло все тайно, люди выходят на акции протеста.

Детали: Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации проходила во Дворце Независимости в Минске. Об этом информирует TUT.BY.

Указано, что Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, положив правую руку на Конституцию.

Затем глава государства подписал акт о принесении присяги.

После этого председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента республики.

С самого утра белорусские силовики перекрыли центр Минска. Официальной информации на этот счет не было, а местные СМИ не исключали, что идет подготовка к инаугурации Лукашенко.

Возле Дворца независимости было зафиксировано скопление техники и военных, к самому зданию подъехал президентский кортеж.

Таким образом, церемония инаугурации состоялась тайно.

Как сообщает «Радио Свобода», в Минске люди начали выходить на акции протеста в связи с инаугурацией Александра Лукашенко. Силовики уже задержали как минимум двух демонстрантов возле Дворца Независимости.

Люди выходят на стихийные акции протеста, организовывая цепи солидарности. Многие из демонстрантов приходят с плакатами с надписями: «Саша забери трудовую», «А король то голый», «По ощущению ты забыл нас пригласить на свой праздник».

При этом силовики дежурят возле входов в метро в штатском. По информации Telegram-канала Nexta, в 18:00 граждане Беларуси собираются на акции протеста на центральные площади своих городов.

«Приходите в уже известные вам точки сбора и будьте мобильными. Детальный план будет позже», — говорится в сообщении.

В тему: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, в ходе которой произошли массовые столкновения с правоохранителями.

По официальной информации МВД Беларуси, в ходе акций протеста, которые прошли в 33 городах страны, были задержаны более 3 тыс. человек.

Однако протесты на этом не закончились.

13 августа работники крупных белорусских предприятий объявили забастовку и обвинили местные власти в бездействии перед бесчинствами правоохранителей. Жители Минска пришли к зданию государственного телевидения с требованием показать правду.

14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила Александра Лукашенко официально избранным президентом. На этом фоне в стране резко увеличилось количество бастующих.

При этом, по мнению Лукашенко, за протестами стоят звонки из Польши, Великобритании и Чехии. Он также рассказал об «определенном наплыве „майданутых“» из Украины и России.

Также Александр Лукашенко поручил Министерству иностранных дел предупредить лидеров европейских государств и в частности Владимира Зеленского об ответственности «за разжигание беспорядков».

Тэги: Александр Лукашенко, общество, политика, инаугурация, Беларусь

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