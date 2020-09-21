В Киеве один из районов окутал смог. Дети даже не пошли в школу

Главное: В Киеве Харьковский массив затянуло густым смогом. В некоторых школах детям сказали не приходить на уроки.

Детали: Сегодня, 21 сентября, с саого утра Харьковский массив Киева затянуло смогом. Об этом сообщает «Страна». По данным издания, в некоторых школах детям сказали не приходить на занятия.

По предварительной информации, причиной стал пожар на торфяниках за Бортничами.

В социальных сетях пользователи указывают, что кроме смога чувствуется неприятный запах.

Пресс-служба ГСЧС в Киеве сообщает, что в некоторых районах Киева наблюдается значительное задымление из-за пожара на свалке в Дарницком районе, который перекинулся на торфяники.

«По состоянию на 8:00 21 сентября из-за пожара на свалке в Дарницком районе в некоторых районах города наблюдается значительное задымление из-за того, что пожар частично перекинулся на торфяники. Сейчас открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления с привлечением специальной инженерной техники», — говорится в сообщении.

На месте от ГСЧС работают 4 пожарные автоцистерны, рукавный автомобиль, а также 22 пожарных.

В ГСЧС отметили, что 20 сентября в 12:45 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на территории предприятия на ул. Ревуцкого, 41.

К месту вызова немедленно было направлено спасательное отделение 24-й пожарно-спасательной части. Пожарные установили, что горит свалка на площади 500 кв. м.

Была проложена магистральная линия и поданы два ствола на тушение возгорания, привлечены поливомоечные машины и работниками «Киевводоканала» подан ствол на тушение.

В 17:00 пожар удалось локализовать. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

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