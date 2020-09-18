Во Львове рядом с детской площадкой заметили гадюку

Главное: Во Львове рядом с детской площадкой заметили мертвую ядовитую змею. Как она туда попала — непонятно.

Детали: Сегодня, 18 сентября, во Львове возле одного из детских площадок города заметили змею. Пресмыкающееся лежало раздавленное на пешеходной зоне. Об этом в соцсетях сообщила львовянка Diana Diana.

«Кавалеридзе, 5, возле детской площадки. Лежит на пешеходной аллейке. Расплющенная по асфальту...», — написала местная жительница.

Как туда попала гадюка, и кто с ней расправился — неизвестно.

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