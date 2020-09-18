В Мьянме родился двухголовый ребенок

Главное: Необычный случай произошел в одной из больниц столицы Мьянмы — там родился ребенок с двумя головами. При этом у него один набор всех органов.

Детали: В одной из больниц столицы Мьянмы, города Нейпьидо, родился ребенок с двумя головами. Это второй ребенок супружеской пары, проживающей в деревне, сообщает издание Myanmar Times.

По информации издания, младенец появился на свет путем кесарева сечения на восьмом месяце беременности — после того, как у 29-летней матери начались осложнения. Новорожденный весил 2,5 килограмма.

По словам врачей, ребенок полностью здоров — если не считать лишней головы. У него один набор всех органов, которые функционируют нормально. Директор больницы Ю Тун Тун признал, что впервые увидел двухголового ребенка, хотя ему случалось иметь дело с сиамскими близнецами.

Двухголовые дети — редчайшая из всех возможных форм сиамских близнецов.

В тему: В декабре 2011 года жительница Бразилии родила ребенка с двумя головами.

Аналогичный случай произошел в 2006 году в Индонезии.