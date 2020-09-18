В Одессе 4-летняя девочка одна гуляла по городу, пока ее мама выпивала в кафе

Главное: Накануне вечером в Одессе была замечена четырехлетняя девочка, которая гуляла без присмотра взрослых. Как оказалось, ее мама в это время выпивала в кафе вместе со своим сожителем.

Детали: В Одессе четырехлетняя девочка гуляла без присмотра взрослых. Инцидент произошел 17 сентября вечером, малышку заметила небезразлична жительница города и вызвала полицию. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

«Вчера вечером патрульным поступило сообщение об обнаружении ребенка. Заявительница сообщила, что обратила внимание на маленькую девочку, которая без присмотра взрослых и сопровождения родителей бегала возле Привокзальной площади. Женщина привела ребенка к дежурному по железнодорожному вокзалу и сразу вызвала полицию», — рассказали правоохранители.

Уже спустя двадцать минут экипаж обнаружил маму.

«Женщина была в нетрезвом состоянии. Она пояснила, что отдыхала со своим сожителем в кафе в Старосенном парке. Позже мужчина-сожитель ушел прогуляться с ребенком к фонтану. А вот как ее дочь оказалась возле железнодорожного вокзала — объяснить не смогла», — добавили в полиции.

На женщину были составлены административные материалы по ст.184 КУпАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

В тему: В начале сентября в Тернополе ночью на лавочке спал маленький мальчик. По его словам, он ждал маму, но та не пришла.