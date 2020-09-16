Главное: В Хмельницком произошло ДТП. Пострадали семь человек.

Детали: Вечером вторника, 15 сентября, в микрорайоне Ружичная в Хмельницком произошло кровавое ДТП. В нем пострадали семь человек.

Как передают местные спасатели, тут столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль.

В сообщении сказано, что специалисты отключили аккумуляторные батареи машин, чтобы предотвратить загорание, а также оказали помощь медикам в транспортировке пострадавших в автомобили скорой помощи.

Отмечается также: «В результате инцидента в лечебных учреждениях областного центра находятся семь человек».

В тему: 10 августа 2020 года мы писали, что в жутком ДТП под Днепром погиб крошечный ребенок.