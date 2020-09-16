В Киеве на Соломенке мотоциклист не разминулся с пешеходом: три человека погибли не приходя в сознание

Главное: В Соломенской районе Киева произошло ДТП с участием мотоцикла Yamaha, погибли три человека.

Детали: В ночь на 16 сентября водитель мотоцикла Yamaha сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте на проспекте Любомира Гузара в Киеве. Как сообщает dtp.kiev.ua, в результате столкновения пассажирка мотоцикла погибла мгновенно. Спустя 30 минут скончался пешеход.

Сам мотоциклист умер в машине «скорой помощи» по дороге в больницу.

При этом, как утверждается, ДТП произошло из-за того, что пешеход решил сократить путь и перебежать три ряда от тротуара к остановке скоростного трамвая.

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