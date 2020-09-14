Появились фото с места смертельного ДТП на Закарпатье

Главное: На Закарпатье произошло смертельное ДТП. Его жертвами стали два человека.

Детали: Утром понедельника, 14 сентября, в селе Луково на Закарпатье произошло страшное ДТП. Как передает местная полиция, в результате аварии погибли два человека.

Копы поведали, что водитель автомобиля ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу, а потом вылетел на обочину и врезался в бетонное здание автобусной остановки.

К сожалению, от полученных травм водитель и пассажир скончались на месте.

Выяснилось также, что за рулем находился 22-летний житель села Белки, а пассажиром был его 34-летний односельчанин.

В тему: 13 августа 2020 года мы писали, что на Закарпатье водитель грузовика сбил несовершеннолетних велосипедисток и сбежал.