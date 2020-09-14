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В Харькове замечена необычная «полюцейская» евробляха

Агата Кловская
14.09.20 12:59
634
В Харькове замечена необычная «полюцейская» евробляха

Главное: Жители Харькова заметили около одного из торговых центров довольно необычный автомобиль, очень похожий на полицейский. Вместо надписи «полиция», на нем было написано «полюция», а номер — европейский.

Детали: В Харькове на стоянке одного из торговых центров на фото попало авто на еврономерах, стилизованное под полицейский автомобиль с искаженной надписью. Соответствующее фото опубликовано в Telegram-канале «ХС Харьков».

Вместо надписи «Полиция» на автомобиле по-украински написано «Полюція». В остальном же машина очень похожа на полицейскую, с первого взгляда ее вполне можно принять за авто копов.

«Полюция на бляхе это что-то новенькое», — подписал снимок автор публикации.

полюцейская евробляха в Харькове

В тему: Отмена акциза при растаможке авто: насколько подешевеют «евробляхи» в Украине.

Тэги: автомобиль, полиция, общество, новости Украины, полюция

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