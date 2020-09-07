«Монету Джорджа Вашингтона» продадут за сумасшедшие деньги

Главное: В США продадут «монету Джорджа Вашингтона». За нее просят огромные деньги.

Детали: В одном из отелей американского Лас-Вегаса 8 октября пройдет аукцион, на котором продадут первый чеканный доллар страны. Монета из серебра 1794-го года выпуска считается у нумизматов самой ценной в мире.

Как пишут местные СМИ, эксперты говорят, что ее держал в руках президент США Джордж Вашингтон.

В свое время было выпущено лишь 1 758 таких монет, но до наших дней «дожили» чуть более сотни экземпляров.

Женский профиль с распущенными волосами на монете – изображение Свободы, стилизованное под древнегреческих богинь.

Уточняется, что в 2013 году монета, которую пустят с молотка, была продана за десять миллионов долларов, поэтому, скорее всего, будет установлен новый рекорд ее цены.

В тему: 27 июля 2020 года мы писали, что известный нелюбовью к аукционам Бэнкси выставил на продажу триптих, чтобы помочь Палестине.