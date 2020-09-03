В Киеве машина водоканала провалилась под асфальт

Главное: В Киеве на Подоле машина коммунального предприятия «Киевводоканал» частично ушла под землю.

Детали: Сегодня, 3 сентября, утром в Киеве на улице Фроловской, которая находится на Подоле, машина коммунального предприятия «Киевводоканал» провалилась под асфальт. Об этом сообщает «Страна».

На кадрах видно, что под землю ушла не вся машина, а лишь ее задние колеса. В настоящее время, на месте инцидента работают спасатели и с помощью специальной техники извлекают авто.

В тему: В мае нынешнего года в Киеве на Оболони автомобиль Renault Duster провалился под землю. Это произошло из-за прорыва подземных коммуникаций.