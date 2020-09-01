Европейский архитектор придумал «космический» способ социального дистанцирования

Главное: Нидерландский архитектор предложил способ обеспечения социальной дистанции между людьми на фоне эпидемии коронавирусной болени COVID-19. В своей разработке он вдохновлялся последними представлениями о космическом пространстве.

Детали: В Нидерландах придумали новый технологичный способ соблюдать социальную дистанцию. Как сообщает Lenta.ru, первую такую площадку планируется создать на вокзале Роттердама.

Установка высотой полметра получила название Physx. Предполагается, что она будет покрыта мембраной, волокна которой меняют свою форму при физическом воздействии: когда человек ступает на поверхность, вокруг него сразу появляется полутораметровая безопасная зона, окрашенная в оранжевый цвет. Степень его яркости зависит от того, насколько близко люди находятся друг к другу — чем плотнее они стоят, тем интенсивнее становится цвет мембраны. Это и определяет уровень опасности.

Автором проекта выступил голландский архитектор из Роттердама Козимо Скотуччи. Как утверждается, при работе над площадкой он вдохновился принципом пространственно-временной сети, которая растягивается и изгибается в зависимости от того, какое астрономическое тело в ней находится.

В тему: В марте 2020 года самолеты аэрофотосъемки начали летать над территориями Нидерландов, Бельгии и Германии с целью мониторинга социального дистанцирования между отдыхающими на выходных людьми.