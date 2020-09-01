На Житомирщине взорвали рельсы под поездом с нефтепродуктами

Главное: В Житомирской области недалеко от Коростеня неизвестные взорвали железнодорожные пути под поездом с нефтепродуктами.

Детали: На перегоне Бехи-Сокорики в Коростенском районе Житомирской области под поездом с нефтепродуктами взорвали железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Как отметили в ведомстве, взрыв произошел накануне, 31 августа, около 15:20.

На месте происшествия работали полицейские, взрывотехническая служба ГУНП области, работники регионального Управления СБУ, спасатели и железнодорожники.

Проводился тщательный осмотр места происшествия и выяснение обстоятельств.

«Предварительно установлено, что во время движения грузового поезда сообщением Калинковичи — Коростень произошел взрыв на путях и их повреждение. В то же время поезд, в котором перевозились нефтепродукты, повреждений не получил. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Продолжается установление всех обстоятельств.

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