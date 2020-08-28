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Археологи под Житомиром случайно раскопали клад уникальных монет

Александр Панько
28.08.20 14:45
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Археологи под Житомиром случайно раскопали клад уникальных монет

Главное: В Городнице Житомирской области ученые обнаружили клад из 32 редких серебряных монет времен Владимира Святого. На них можно рассмотреть трезубец и лицо Киевского князя.

Детали: В пос. Городница Житомирской области найдены 32 серебреника Владимира Святого и Святополка Ярополковича. Как сообщил научный сотрудник Института истории Украины Национальной академии наук Украины Александр Алферов, это первые монеты Руси-Украины. «Это сокровище национального значения. Более 100 лет историки не знали подобных находок. На серебряных монетах, датируемых 1000-1019 гг., изображен Киевский князь, а на обратной стороне княжеский знак — трезубец у Владимира и двузубец у Святополка», — написал он на своей странице в Facebook.

При этом ученый подчеркнул, что монеты были найдены при «абсолютно бытовых обстоятельствах». Он предложил называть их «Городницким кладом».

Сейчас проходит передача монет государству.

Скриншот сообщения Александра Алферова в Facebook

"Городницкий клад"

"Городницкий клад"

"Городницкий клад"

"Городницкий клад"

"Городницкий клад"

В тему: В октябре 2005 года под Феодосией был найден клад из 136 медных монет времен Боспорского царства, датируемых 250-225 годами до н.э. Монеты, за которые их владелец мог в свое время купить отару овец, нашли на глубине около полуметра завернутыми в ткань, почти истлевшую от времени. Клад, которому 2200 лет, выкупил Феодосийский Музей денег.

Летом 2007 года в лесу на горе Тепе-Оба в районе Феодосии был найден самый большой клад в истории независимой Украины: более 10 тыс. монет времен крымского ханства. Как рассказал директор Феодосийского музея денег Александр Олещук, «клад был найден случайно» в кувшине (в виде чайника), который находился на небольшой глубине в лесу.

В апреле 2017 года ученики Черниговской средней школы № 24 случайно обнаружили древний клад со старинными польскими монетами, ставший одним из крупнейших, когда-либо найденных на территории города.

Тэги: история, археология, деньги, Житомирская область, клад, Владимир Великий, новости Украины

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