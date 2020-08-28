Археологи под Житомиром случайно раскопали клад уникальных монет

Главное: В Городнице Житомирской области ученые обнаружили клад из 32 редких серебряных монет времен Владимира Святого. На них можно рассмотреть трезубец и лицо Киевского князя.

Детали: В пос. Городница Житомирской области найдены 32 серебреника Владимира Святого и Святополка Ярополковича. Как сообщил научный сотрудник Института истории Украины Национальной академии наук Украины Александр Алферов, это первые монеты Руси-Украины. «Это сокровище национального значения. Более 100 лет историки не знали подобных находок. На серебряных монетах, датируемых 1000-1019 гг., изображен Киевский князь, а на обратной стороне княжеский знак — трезубец у Владимира и двузубец у Святополка», — написал он на своей странице в Facebook.

При этом ученый подчеркнул, что монеты были найдены при «абсолютно бытовых обстоятельствах». Он предложил называть их «Городницким кладом».

Сейчас проходит передача монет государству.

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