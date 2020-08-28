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Под Харьковом обстреляли автобус: Зеленский заговорил о «лихих 90-х»

Александр Панько
28.08.20 09:21
1282
Под Харьковом обстреляли автобус: Зеленский заговорил о «лихих 90-х»

Детали: Президент Владимир Зеленский отреагировал на стрельбу под Харьковом. Он поблагодарил полицию за быстрый результат с задержанием подозреваемых.

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский призвал общество вспомнить, что в государстве есть полиция и есть закон, нарушение которого не может быть оправданы «ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность различным идеологиям, вероисповеданиям». Как сообщает пресс-служба главы государства, комментируя происшествие под Харьковом, он подчеркнул, что безнаказанность порождает вседозволенность, а значит, «расследование по таким делам должно происходить как можно быстрее, а суды должны принимать решения, руководствуясь исключительно буквой закона, а не политической конъюнктурой».

«Множество правоохранительных органов сосредоточили внимание на экономических и коррупционных преступлениях, борьба с которыми, конечно, важна, но мы не должны допустить возвращения к „лихим 90-м“ с дерзкими разборками на улицах», — заключил президент, добавив, что «громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные — получать реальное наказание».

Как сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины, в результате стрельбы под Харьковом четыре человека получили телесные повреждения и доставлены в больницу.

По предварительной информации, неизвестные напали на автобус, перевозивший представителей общественной организации, в г. Люботин Харьковской области. Автобус догнали несколько автомобилей, остановили его путем блокировки движения, повредили, разбив стекло и осуществили выстрелы из пистолета с резиновыми пулями.

Автомобили на которых двигались нападавшие установлены на АЗС вблизи г. Краснограда. Группа из 14 человек задержаны.

Следственные действия продолжаются.

Задержанные титушки в Харьковской области

Автобус, обстрелянный в Харьковской области

Автобус, обстрелянный в Харьковской области

«Лихие девяностые» — выражение, описывающее период роста преступности и социальной неустойчивости, зафиксированный на постсоветском пространстве после распада СССР.

В тему: 12 декабря 2017 года в Одесской области на трассе Одесса-Рени у села Холмское неизвестные обстреляли рейсовый автобус «Рени-Борисполь», когда проезжали мимо на легковом автомобиле.

15 мая 2019 года в Кропивницком неизвестные обстреляли рейсовый автобус. В этот момент в транспортном средстве находились около 100 человек.

Тэги: автобус, задержание, обстрел, Харьковская область, криминал, Национальная полиция Украины, новости Украины

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