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Аваков рапортовал о разоблачении целой банды, которая подожгла автомобиль антикоррупционных журналистов

Александр Панько
26.08.20 12:51
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Аваков рапортовал о разоблачении целой банды, которая подожгла автомобиль антикоррупционных журналистов

Главное: Правоохранители задержали двух подозреваемых в поджоге автомобиля журналистов «Радио Свобода». Еще двое подозреваемых объявлены в розыск.

Детали: Представители Национальной полиции Украины задержали жителя Луганской области, которого подозревают в поджоге автомобиля, которым пользовались журналисты программы «Схемы». Как сообщил на своей странице в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков, «изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства».

Скриншот сообщения А.Авакова в Twitter

Подозреваемый в поджоге автомобиля журналистов "Схем"

Позже на пресс конференции в Национальном банке Аваков добавил, что двое из четырех подозреваемых в этом преступлении объявлены в розыск: «Сегодня утром работники Национальной полиции задержали людей, которые организовали поджог автомобиля программы «Схемы „Радио Свобода“. После обысков нашли соответствующие неопровержимые доказательства. Один из них — это житель Луганщины, сообщник его — это киевлянин. Еще двое установлены и объявлены в розыск. Следствие будет продолжаться, и мы будем информировать».

«Нападение на журналистов считаем особым видом преступления, к которому государство должно относиться особенно тщательно», — цитирует Авакова «Украинская правда».

При этом он не уточнил никаких деталей о том, как распределялись роли в группе, и чем непосредственно занимались задержанные. Неизвестны также заказчики и мотивы преступления.

В тему: В ночь на 17 августа 2020 года в Броварах сгорел дотла автомобиль известной программы антикоррупционных расследований «Схемы: коррупция в деталях», выпускаемой совместно «Радио Свобода» и телеканалом UA:Перший. Журналисты уверены, что это связано с их профессиональной деятельностью.

Тэги: общество, розыск, журналисты, поджог, задержание, Арсен Аваков, криминал, новости Украины

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