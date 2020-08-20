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Главного антикоррупционера страны кто-то оригинально «поздравил» с днем рождения

Автор: «Фраза»
20.08.20 13:36
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Главного антикоррупционера страны кто-то оригинально «поздравил» с днем рождения

Главное: Неизвестные активисты оригинально «поздравили» с днем рождения главу НАБУ Артема Сытника, поблагодарив его за отсутствие посадок от имени коррупционеров.

Детали: В день рождения главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника неизвестные активисты развесили в Киеве баннер с оригинальным «поздравлением». Как сообщают «Украинские новости», в частности, на пешеходном мосту через проспект Степана Бандеры, недалеко от станции метро «Почайная» появился плакат с фотографией Сытника и надписью: «Спасибо, что никого не посадил, братан».

"Поздравление" с днем рождения главы НАБУ Артема Сытника

"Поздравление" с днем рождения главы НАБУ Артема Сытника

Артем Сытник — украинский юрист, бывший следователь прокуратуры, первый директор Национального антикоррупционного бюро Украины (с 16 апреля 2015 года). Родился 19 августа 1979 года в пгт Компанеевка Кировоградской области.

В тему: В сентябре 2019 года Сарненский суд Ровенской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время элитного отдыха у старого друга на Ровенщине.

Тэги: день рождения, политика, поздравление, криминал, Артем Сытник, Национальное антикоррупционное бюро, курьезы, новости Украины

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