В результате цепочки нелепых случайностей на одной из улиц Киева погиб лось

Главное: По улице в Соломенском районе Киева разгуливал лось. В результате ДТП он погиб.

Детали: Рано утром 20 августа патрульные получили несколько сообщений о лосе, гуляющем по проезжей части на одной из улиц Киева. Как сообщает патрульная полиция столицы на своей странице в Facebook, прибыв на ул. Гринченко (Соломенский район) несколько экипажей правоохранителей сумели загнать животное на зеленую зону и удерживать его там до подъезда соответствующих служб.

Ситуацию осложняло то, что вес лося составлял около 500 кг, кроме того, животное было очень пугливым.

В итоге проезжающий неподалеку поезд подал резкий звуковой сигнал, чем очень напугал животное. Лось вырвался из оцепления и побежал в направлении ул. Саперно-Слободской (Голосеевский район), где попал под колеса автомобиля Daewoo.

К сожалению, в результате ДТП лось погиб.

Кроме того, фото с места происшествия публикует сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

В тему: 31 мая 2020 года на Южном мосту в Киеве автомобиль Mercedes сбил лося. Животное в результате ДТП не выжило.

4 августа возле улицы Саперно-Слободской лось перебежал через проезжую часть.