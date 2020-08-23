На улицах Токио появились прозрачные и «бумажные» туалеты

Главное: В Токио к Олимпийским играм, отмененным из-за эпидемии коронавируса, появились необычные общественные туалеты: прозрачные, «бумажные» и с «веселой крышей». Таким образом, их создатели хотели сломать неприятные стереотипы об этих общественных местах.

Детали: В столице Японии Токио появились появился целый ряд необычных общественных уборных. Как сообщает The Guardian, авторы проекта Tokyo Toilet Project из фонда Nippon Foundation заявляют, что намерены сломать стереотипы об общественных туалетах, которые ошибочно считают «грязными и вонючими».

Так, речь, в частности, идет о прозрачных туалетов из «умного» стекла. Такие общественные туалеты работают по простому принципу — когда человек заходит внутрь кабинки, стекло затемняется и перестает быть прозрачным.

По задумке архитектора Сигэру Бану, прозрачные модели решают сразу две проблемы. Во-первых, сквозь стекло видно, чисто ли внутри и занята ли кабинка. Таким образом потенциальный посетитель может оценить, стоит ли ему вообще заходить туда и оплачивать посещение уборной.

Во-вторых, помимо своей основной функции, такие туалеты выполняют функции уличного освещения в темное время суток.

Помимо прозрачных туалетов в рамках этого проекта в Токио появились также туалеты с «веселой крышей». Как сообщает Deezen, по задумке, она должна напоминать щупальца морского существа, так как находятся в парке под названием Octopus (от англ. «осьминог»), где стоит детская горка в форме большого красного осьминога.

По словам архитектора Фумихико Маки, «„веселая крыша“ способствует вентиляции и естественному освещению внутри туалетов». «Это придает им уникальный внешний вид, похожий на игрушку», — рассказал архитектор.

Сами кабинки выполнены из белого полупрозрачного матового стекла и разделены на четыре блока, соединенные небольшим двориком с деревом. Таким образом, создается удобное пространство, комфортное для каждого.

Кроме того, в Токио поставили «бумажные» общественные туалеты. Как сообщает Lenta.ru, он представляет из себя треугольную постройку, разделенную на три кабинки, каждая из которых оборудована раковиной для мытья рук и зеркалом.

Фасад туалета выполнен из ярко-красного металла. Его дизайн напоминает складки подарочной бумаги. Эта техника называется аригато. Так в Японии заворачивают подарки в знак благодарности.

По словам архитектора Нао Тамура, он хотел сделать туалеты как можно ярче. «Эти туалеты расположены в промышленной части города, под железнодорожной станцией, облицованной бетоном. Поэтому я хотел создать то, что можно было бы легко увидеть и цветом передать ощущение срочности», — рассказал он, добавив, что изначально планировалось построить такие туалеты перед Олимпийскими Играми в Токио в 2020 году. Однако из-за пандемии коронавируса их пришлось отменить.

В тему: В июле 2013 года латвийский дизайнер Каспарс Юрсонс представил писсуар, объединенный с раковиной. По его мнению, это должно повысить уровень личной гигиены среди мужчин. Проще говоря, они чаще будут мыть руки после посещения туалета.

В ноябре 2018 года известный американский бизнесмен Билл Гейтс представил туалет, которому не нужна вода. А также сточные трубы и канализация. Чудо-туалет действует по принципу отделения твердых отходов от жидких. После чего происходит их переработка в химические удобрения. Он потратил на эту разработку семь лет и $200 млн.

24 января 2020 года Музей истории туалета выбрал лучшую общественную уборную Украины. Ей оказался туалет в парке имени Максима Горького в Харькове.

Напомним: По данным ученых, при смыве над унитазом образуется аэрозольное облако, способное подниматься в воздух на метр и держаться там до минуты. При этом в нем могут сохраняться коронавирус и другие патогены.