Главное: В Швейцарии пошел шоколадный дождь. Уже известна причина.

Детали: Удивительный инцидент произошел в швейцарском городе Ольтене. Тут пошел шоколадный дождь.

С неба прямо на людей начала падать шоколадная крошка.

Впрочем, как выяснилось, что никаких чудес тут нет: причиной странных осадков стала авария в вентиляционной системе кондитерского завода Lindt & Sprüngli, после чего порошок какао разнесло по городу.

На заводе заверили: «Измельченные какао-бобы не несут вреда экологии и людям».

В тему: 19 августа 2020 года мы писали, что американцы создали очень необычный шоколад.