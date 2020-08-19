Пользователи Twitter заподозрили масонов во влиянии на японские гаджеты

Главное: Японка опубликовала на свое странице в Twitter фото пульта от кондиционера в виде пирамиды. Пользователи соцсети посчитали это подтверждением влияния масонов на эту страну.

Детали: Жительница Японии под ником Shironamazu рассказала на своей странице в Twitter рассказала, как долгие годы замечала в доме у своей бабушки предмет в виде пирамиды, когда приходила к ней в гости. При этом она не догадывалась о его назначении. Лишь на днях она узнала, что это — пульт управления кондиционером.

В итоге ее сообщение собрало более 50 тыс. лайков. При этом большое внимание пользователей приковала форма устройства, а не его функции. Некоторые из комментаторов опубликовали свои гаджеты, имеющие аналогичную форму.

Размышляя о том, почему такой дизайн был популярен в прошлом столетии, некоторые из них пришли к выводу, что в конце XX века Япония каким-то образом была связана с масонством.

Впрочем, нашлись и те, кто допустил, что это просто связано с увлечением культурой Египта и образом пирамиды.

Справка: Масонство, франкмасонство («франкмасон» с фр. «вольный каменщик») ‒ религиозно-этическое движение. Масонство сформировалось ориентировочно в конце XVI ‒ начале XVII века в Шотландии и Англии, распространившись затем в других европейских государствах, России, Соединенных Штатах и европейских государствах, России, Соединенных Штатах и других странах. Однако некоторые ученые полагают, что масонство зародилось во времена средневековья, а то и ранее.

В тему: 4 июля 2020 года в Луцке правоохранители задержали мошенника, который выманивал у доверчивых людей деньги, представляясь членом британской масонской организации «Группа Ротшильда». На «схеме» ему удалось заработать более 1,5 миллиона долларов.

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