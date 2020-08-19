NASA показало уникальное фото из космоса

Главное: Опубликовано необычное фото с МКС. На нем видно северное сияние и свечение неба из космоса.

Детали: NASA опубликовало необычное фото, которое сделали астронавты на борту МКС. Отмечается, что на нем видно северное сияние и свечение неба.

В сообщении сказано: «Два самых красочных явления верхних слоев атмосферы сошлись в небе на рассвете 16 марта этого года, когда МКС пролетала над южной Аляской».

Специалисты описывают снимок из космоса: «Видно, как зеленые с красным отливом вверху пучки северного сияния пересекают бледноватую красно-желтую ленту свечения неба».

Отмечается, что «в нижней части фото заметны огни городов канадских провинций Британской Колумбии и Альберты».

Эксперты говорят, что у зафиксированных явлений «разная природа, несмотря на то, что возникают они на примерно одинаковой высоте: свечение неба происходит из-за химических процессов – реакций кислорода, азота и других молекул в верхней части атмосферы, а северное сияние образуется от взаимодействия между энергией солнца и магнитным полем нашей планеты».

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