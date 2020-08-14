На Николаевщине 3-летняя девочка играла со спичками и едва не сгорела заживо

Главное: В селе Грейгово Николаевской области 3-летняя девочка подожгла спичками автомобиль, в котором находилась. Ее с ожогами госпитализировали в областную больницу.

Детали: В с. Грейгово Витовского района Николаевской области дотла сгорел салон автомобиля Mazda 626, стоявший на территории частного домовладения. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, прибывшие на место происшествия спасатели установили, что транспортное средство загорелось из-за того, что в нем со спичками играла девочка 2017 г. р.

К счастью, родители и сосед были рядом и успели достать ребенка и потушить пожар.

Тем не менее, девочка со значительным ожогами была госпитализирована в областную детскую больницу каретой «скорой помощи».

В тему: В ноябре 2009 года из-за детских шалостей со спичками в пос. Шельвов Локацкого района сгорело здание, в котором люди хранили сено.

28 ноября 2010 года в с. Подгоровка Старобельского района Луганской области двое малолетних мальчиков играли со спичками и устроили пожар. Они умерли от отравления угарным газом.