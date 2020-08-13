Сергей Михалок на концерте в Одессе матерно высказался о происходящем в Беларуси

Главное: Известный белорусский рок-музыкант Сергей Михалок во время выступления в Одессе обмолвился о протестах, которые сейчас происходят в Беларуси.

Детали: Белорусский музыкант, бывший лидер группы «Ляпис Трубецкой» и фронтмен проекта Brutto Сергей Михалок заявил позицию относительно того, что происходит сейчас у него на Родине. Как сообщает «Думская», на концерте в Одессе 12 августа он заявил, что «все наши братья-белорусы — Воины Света поборят всех Дартов Вейдеров, но я здесь не для того, чтобы геополитическую х#йню рассказывать, а для того, чтобы петь вам ох#енные песни».

Больше ничего на тему протестов в Беларуси он во время выступления не говорил.

На размещенных в соцсетях снимках видно, что перед концертом «Ляписа 98» возле клуба «Ибица» собрался митинг людей, которые обвинили Михалка в равнодушии к тому, что происходит на Родине.

В тему: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, в ходе которой произошли массовые столкновения с правоохранителями.

По официальной информации МВД Беларуси, в ходе акций протеста, которые прошли в 33 городах страны, задержаны более 3 тыс. человек.

При этом, по мнению Лукашенко, за протестами стоят звонки из Польши, Великобритании и Чехии. Он также рассказал об «определенном наплыве „майданутых“» из Украины и России.

Вечером 10 августа стало известно о забастовке рабочих на металлургическом предприятии в Жлобино. Тогда же в соцсетях появилось воззвание о создании «Витебской народной республики» с призывом к Путину ввести войска.

В ночь на 11 августа в результате беспорядков погиб один из митингующих. Главная оппозиционерка Светлана Тихановская сбежала из страны в Литву.