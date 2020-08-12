Хорошее воображение и Google Earth в очередной раз помогли найти на Земле кое-что необычное

Главное: Блогер обнаружил на Google-картах «122-метровый корабль», находящийся в 160 километрах от берегов Антарктиды. Пользователи сети решили, что это может быть секретный корабль нацистов.

Детали: Энтузиасты при помощи сервиса Google Earth обнаружили в 160 километрах от берегов Антарктиды объект, похожий по очертаниям на «122-метровым корабль». Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на британские СМИ, анонимный пользователь изучал карту Антарктиды и заметил гигантскую ледяную глыбу, похожую по очертаниям на круизный лайнер. О своей находке он рассказал в ролике на канале в YouTube. «Ледяной корабль, если его можно так назвать, — это 122-метровая яхта, которая покоится у берегов Антарктиды», — описал он найденный объект.

В итоге видео стало вирусным, собрав десятки тысяч просмотров и комментариев. Так, некоторые пользователи вспомнили, что нацисты якобы построили на Антарктиде секретную военную базу, и это может быть их корабль, оставшийся во льдах со времен Второй мировой войны.

Других изображение со спутниковой карты натолкнуло на мысли о древних цивилизациях, обитавших в Антарктиде, когда она еще не была покрыта льдом. Нашлись и те, кто связал силуэт со свидетельством о существовании внеземных цивилизаций.

Отметим, что при ближайшем рассмотрении «корабль» оказывается просто необычным нагромождением льдин.

В тему: В начале декабря 2018 года на Youtube-канале UFOmania появился ролик, на котором приводятся снимки реки Замбези. По мнению авторов видео, там рухнула летающая тарелка.

Осенью 2019 года уфологи при помощи средств Google заметили загадочное место в Антарктиде. По их мнению, там может скрываться инопланетная база.