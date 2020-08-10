Пьяная езда на Ивано-Франковщине стоила жизни троим ни в чем не повинным людям

Главное: В результате ДТП в Ивано-Франковской области погибли 3 человека. Еще двое пострадали, среди них — двухлетний ребенок.

Детали: Как сообщает полиция Ивано-Франковской области на своей официальной странице в Facebook, вечером 9 августа в с. Перегинское Рожнятовского района водитель микроавтобуса «Мерседес Вито» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ.

В результате аварии водитель и два пассажира легковушки погибли на месте происшествия. 26-летняя женщина и 2-летний ребенок оказались в больнице с травмами различной степени тяжести. Все они жители Перегинского.

26-летний водитель «Мерседес» не пострадал. Экспертиза показала, что он управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии — по данным алкотестера, в его крови было зафиксировано содержание алкоголя на уровне 2,24 промилле.

Отметим, что в судебно-медицинской практике содержание алкоголя в крови на уровне 2-3 промилле относится к сильной степени опьянения.

В тему: 9 августа 2020 года на Полтавском шоссе под Днепром водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и врезался в Skoda, после чего вылетел с дороги и перевернулся. В результате ДТП погиб годовалый ребенок, еще три человека пострадали.