В августе в киевское небо взлетят несколько десятков аэростатов «в вышиванках»

Главное: Под Киевом 22 — 24 августа 2020 пройдет фестиваль воздушных шаров «Монгольфьерия. Я — гражданин». Фестиваль будет проходить в Макаровском районе Киевской области.

Детали: 22 — 24 августа 2020 года под Киевом состоится фестиваль воздушных шаров «Монгольфьерия. Я — гражданин». Специально ко Дню независимости Украины организаторы устроят два рекордные флешмоба с участием 20 аэростатов, чтобы показать всему миру украинскую идентичность и единство страны.

Фестиваль воздушных шаров будет проходить в Макаровском районе с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. К участию в мероприятии приглашены воздухоплавательные экипажи из разных регионов Украины. Полеты аэростатов запланированы дважды на день: на рассвете и вечером перед закатом солнца.

Особенностью фестиваля будет попытка организации двух рекордных флешмобов: «Самое большее количество воздухоплавателей в вышиванках» и «Самое массовое исполнение гимна на воздушных шарах». В рамках флешмобов участники полетов со всей страны поднимутся в небо на 20 аэростатах в аутентичном украинском наряде и споют гимн Украины на рассвете. Фестиваль «Монгольфьерия. Я — гражданин» превозносит и преподносит ген украинской культуры ради единства нации. Целью фестиваля является повышение морального духа в после карантинный период и формирования гражданской позиции общества.

Желающие совершить полет на аэростате в рамках фестиваля должны предварительно приобрести соответствующий сертификат. Для других категорий участников вход на фестиваль бесплатный, но при условии предварительной регистрации на сайте фестиваля https://balloonfest.com.ua в качестве волонтеров. Статус волонтера позволит посетить мероприятие, а сам участник должен быть готов помочь в организационных вопросах в месте проведения. Локация фестиваля зависит от погодных условий и будет объявлена на сайте в августе. Для входа на фестиваль будет действовать дресс-код — обязательным является наличие в одежде аутентичной украинской символики или соответствующий аксессуар. Организаторы просят рассмотреть это не как ограничение, а наоборот — возможность самовыражения и личный вклад в популяризацию украинской культуры.

Воздухоплавание чувствительно к погодным условиям. Старты аэростатов возможны при отсутствии сильного ветра, осадков, грозы и других метеорологических факторов. Организаторы просят следить за обновлением информации на сайте фестиваля.

Справка: В конце июня и начале июля 2020 под Киевом состоялся двухнедельный фестиваль воздушных шаров «Мама, я дома». В небо поднялись 17 аэростатов, устроив настоящую «украинскую Каппадокию». Организаторами воздухоплавательных мероприятий являются общественная организация «Украинское воздухоплавательное общество» и воздухоплавательная компания «Монгольфьер».

В тему: Ранее сообщалось, что в 2010 году в Бристоле прошел крупнейший фестиваль воздушных шаров.