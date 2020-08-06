Под Киевом спор двух водителей перерос в стрельбу. Ранена девушка

Главное: В Обухове на светофоре что-то не поделили два водителя. В итоге один из них открыл стрельбу, ранив девушку.

Детали: В Киевской области в городе Обухов мужчина устроил стрельбу возле остановки общественного транспорта, в результате чего пострадала 20-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как отметили в ведомстве, водитель синей машины в ходе конфликта с водителем другого автомобиля авто во время остановки на светофоре начал вести беспорядочную стрельбу в сторону своего оппонента. В результате стрельбы была травмирована девушка.

«В результате стрельбы была травмирована девушка — продавщица из киоска, которая выбежала на улицу на звуки стрельбы. Стрелок скрылся в неизвестном направлении. 20-летняя потерпевшая была доставлена в больницу, где ей диагностировали непроникающее ранение грудной клетки», — говорится в сообщении на сайте полиции.

Полиция задержала нападавшего в столице. Им оказался 33-летний житель Киева. При задержании у него изъяли пистолет «Форт-12», патроны и разрешительные документы.

Мужчине грозит срок от трех до семи лет.

В тему: 22 марта 2019 года в Печерском районе Киева произошел конфликт со стрельбой. Причиной инцидента стало тройное ДТП на въезде на улицу Грушевского.