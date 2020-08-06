«Один из самых мощных неядерных взрывов»: в Сети появились фото порта Бейрута из космоса

Главное: По предварительным расчетам, сила взрыва в порту Бейрута была эквивалентна детонации 1500 т тротила. В соцсетях опубликованы апокалиптичные фотографии места взрыва, снятые из космоса до и после него.

Детали: Команда специалистов из Шеффилдского университета в Великобритании проанализировала видеозаписи взрыва и рассчитала, что сила детонации, вероятно, эквивалентна 1000 — 1500 тонн тротила. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на западные СМИ, исследователи отметили, что это примерный эквивалент 10% взрывной мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в августе 1945 года.

«Это, безусловно, один из самых мощных неядерных взрывов в истории», — заявил профессор Энди Тиас, который руководил расчетами.

Между тем, компания Airbus Space на своей странице в Twitter обнародовала спутниковые снимки отдельных участков порта Бейрута до и после взрыва.

В тему: Вечером 4 августа 2020 года в столице Ливана Бейруте прогремели два мощных взрыва. Практически сразу стало известно о десятках погибших и тысячах пострадавших.

Как выяснилось позже, судно, которое могло стать причиной взрыва в столице Ливана, принадлежало гражданину России.

5 августа стало известно, что в результате взрыва 300 тыс. человек остались без жилья. Общий ущерб составил до $5 млрд.