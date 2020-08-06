В Харьковской области ребенок погиб на песчаном карьере

Главное: В Харьковской области погиб подросток. Он играл на песчаном карьере.

Детали: В селе Смирновка Харьковской области произошла трагедия. Тут на местном песчаном карьере погиб четырнадцатилетний мальчик.

Об этом сообщает областная полиция.

Известно, что школьник вечером среды, 5 августа, ушел гулять и не вернулся, а примерно в 23-30 его родители позвонили на линию «102».

Копы говорят: «На розыск несовершеннолетнего было сразу ориентирован личный состав районной полиции».

Сообщается: «Поиски продолжались всю ночь. Утром тело ребенка было найдено в местном карьере, засыпанное песком».

По данным полиции, предварительно установлено, что с подростком произошел несчастный случай.

В тему: 7 мая 2020 года мы писали, что в Харьковской области в песчаном карьере погибла крошечная девочка.