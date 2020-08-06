На Запорожье живодеры издевались над животными и снимали с ними порноролики

Главное: В Запорожской области задержана группа живодеров, которые пытали и убивали животных. Также они снимали с ними порноролики.

Детали: В Запорожской области в одном из сел Вольнянского района полиция задержала группу людей, которые убивали и пытали животных, а также снимали порноролики с их участием и публиковали в соцсети. Об этом сообщили в Telegram-канале «Это Запорожье».

Как известно, возглавлял группу 52-летний мужчина. В нее входила также его жена и 24-летняя девушка. Живодеры снимали порноролики с обездвиженными животными.

Отмечается, что девушка была главной актрисой в роликах, которые загружали в социальную сеть «Вконтакте», а также продавали.

Во время обысков по месту жительства фигурантов во дворе нашли много фрагментов тел животных. На преступников вышли полицейские из отдела киберпреступлений.

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

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Позже этот живодер получил 7,5 лет тюрьмы.

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