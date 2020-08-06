Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Полиция повязала иностранца, которого обвиняют в развращении маленьких девочек

Александр Панько
06.08.20 09:25
178
Полиция повязала иностранца, которого обвиняют в развращении маленьких девочек

Главное: В Украине задержан гражданин Беларуси, который разыскивался правоохранителями соседней страны за совершение развратных действий в отношении трехлетней девочки.

Детали: Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали гражданина Беларуси, которого разыскивали правоохранительные органы соседней страны. Мужчина подозревается в совершении развратных действия против трехлетней и 12-летней девочек. Об этом сообщает Национальная полиция.

«Подозреваемого разыскивали правоохранительные органы Республики Беларусь. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

В 2013 году подозреваемый, 1987 года рождения, совершил развратные действия против знакомой трехлетней девочки. Ребенок спал и не понимал, что происходит. В то же время он сделал фотографии порнографического характера и затем опубликовал их в интернете.

Кроме того, в период с 2016 по 2017 годы человек через социальную сеть склонял к тому времени 12-летнюю девочку к созданию фотографий порнографического характера. Затем эти фото ребенок посылал ему через интернет.

Согласно законодательству Республики Беларусь за совершенные правонарушения ему грозит до 15 лет лишения свободы.

задержан белорус, подозреваемый в развращении детей

В тему: В феврале 2008 года в Киеве на территории средней школы N220 был задержан эксгибиционист.

В апреле того же года в подъезде одной из многоэтажек на Оболони по улице Макеевской извращенец самоудовлетворял себя и пытался проникнуть в одну из квартир.

25 января 2018 года одна из пользователей Facebook рассказала, как к ее дочери цеплялся неизвестный мужчина.

30 января стало известно, что в Киеве возле школы № 85 на Голосеевском проспекте местные жители заметили мужчину, который бродил под окнами школьного туалета и демонстрировал детям гениталии.

В августе 2018 года в Киеве в парке на Дорогожичах неравнодушные местные жители поймали и наказали извращенца, который пугал девушек и детей.

В середине июня 2019 года в Подольском районе Полтавы около южного пляжа вблизи Ворсклы полиция задержала эксгибициониста.

20 июня 2019 года в Черниговской области был задержан мужчина, который в разных населенных пунктах прямо на улицах под предлогом медицинского осмотра приставал к маленьким девочкам.

В январе нынешнего года в Кременчуге (Полтавская область) врач местной больницы пойдет под суд за то, что демонстрировал свой половой орган детям.

Тэги: общество, правоохранители, происшествие, развращение, дети, Беларусь, новости Украины

Комментарии

Статьи

05.08.20 21:51

Украина на дне: предварительные экономические итоги коронавирусного бардака

Автор: Александр Карпец

Интервью

31.07.20 11:17

Борис Таршис: Есть куча классного украинского рэпа и рока. А украинских Шаинских и Крылатовых — нет...

Автор: Мария Сидорчук

Колонка автора
05.08.20 12:21

Битва за Днепр. Остался ли у Зе-команды выбор?

Автор: Виктор Даль

Дайджест

Днепр серьезно болен: что происходит с крупнейшей рекой, дающей украинцам 2/3 питьевой воды
04.08.20 15:25

Днепр серьезно болен: что происходит с крупнейшей рекой, дающей украинцам 2/3 питьевой воды

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В аннексированном Россией Крыму охранник выгонял отдыхающих с пляжа нагайкой
В аннексированном Россией Крыму охранник выгонял отдыхающих с пляжа нагайкой
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Лига Европы: «Шахтер» громит «Вольфсбург» и выходит в четвертьфинал

Лига Европы: «Шахтер» громит «Вольфсбург» и выходит в четвертьфинал
05.08.20 21:53
3712
Последние новости
06.08.20 09:25

Полиция повязала иностранца, которого обвиняют в развращении маленьких девочек
06.08.20 09:12

В центре Полтавы на строительстве многоэтажки произошел обвал
06.08.20 09:00

Танцующее «живое» мясо стало хитом соцсетей: появилось очень странное видео
06.08.20 05:55

Онколог поведал, что влияет на развитие болезни
06.08.20 01:15

Американцы испытали новую вакцину от коронавируса: стали известны результаты
06.08.20 00:01

Украинцам рассказали, где пройдут грозы в начале следующей недели
05.08.20 21:53

Лига Европы: «Шахтер» громит «Вольфсбург» и выходит в четвертьфинал
Фото и Видео
Полиция повязала иностранца, которого обвиняют в развращении маленьких девочек
Полиция повязала иностранца, которого обвиняют в развращении маленьких девочек
Полиция повязала иностранца, которого обвиняют в развращении маленьких девочек
Полиция повязала иностранца, которого обвиняют в развращении маленьких девочек
В центре Полтавы на строительстве многоэтажки произошел обвал
В центре Полтавы на строительстве многоэтажки произошел обвал
Танцующее «живое» мясо стало хитом соцсетей: появилось очень странное видео
Танцующее «живое» мясо стало хитом соцсетей: появилось очень странное видео
В Одессе женщина выбросилась из окна 11 этажа и осталась жива
В Одессе женщина выбросилась из окна 11 этажа и осталась жива
Огромная надпись SOS на песке помогла спасти троих моряков на необитаемом острове
Огромная надпись SOS на песке помогла спасти троих моряков на необитаемом острове
Опубликовано видео пробного полета Starship
Опубликовано видео пробного полета Starship
Актер-убийца Михаил Ефремов не признал свою вину и сделал ряд скандальных заявлений в суде
Актер-убийца Михаил Ефремов не признал свою вину и сделал ряд скандальных заявлений в суде
В Кривом Роге ночью произошла полицейская погоня со стрельбой
В Кривом Роге ночью произошла полицейская погоня со стрельбой
Абсолютно голый мужчина гулял по правительственному кварталу в Киеве
Абсолютно голый мужчина гулял по правительственному кварталу в Киеве
Сегодня вечером к Земле подлетит гигантский астероид
Сегодня вечером к Земле подлетит гигантский астероид
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.