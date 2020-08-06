Полиция повязала иностранца, которого обвиняют в развращении маленьких девочек

Главное: В Украине задержан гражданин Беларуси, который разыскивался правоохранителями соседней страны за совершение развратных действий в отношении трехлетней девочки.

Детали: Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали гражданина Беларуси, которого разыскивали правоохранительные органы соседней страны. Мужчина подозревается в совершении развратных действия против трехлетней и 12-летней девочек. Об этом сообщает Национальная полиция.

«Подозреваемого разыскивали правоохранительные органы Республики Беларусь. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

В 2013 году подозреваемый, 1987 года рождения, совершил развратные действия против знакомой трехлетней девочки. Ребенок спал и не понимал, что происходит. В то же время он сделал фотографии порнографического характера и затем опубликовал их в интернете.

Кроме того, в период с 2016 по 2017 годы человек через социальную сеть склонял к тому времени 12-летнюю девочку к созданию фотографий порнографического характера. Затем эти фото ребенок посылал ему через интернет.

Согласно законодательству Республики Беларусь за совершенные правонарушения ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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