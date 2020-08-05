Огромная надпись SOS на песке помогла спасти троих моряков на необитаемом острове

Главное: Три моряка сбились с пути и оказались на необитаемом острове в Микронезии. Их нашли благодаря огромной надписи SOS на песке.

Детали: Трех моряков нашли на необитаемом острове в Микронезии благодаря надписи SOS на песке. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Министерство обороны Австралии, 30 июля моряки отплыли от атолла Пулуват на семиметровой лодке. Они планировали преодолеть 43 километра до атолла Пулап, но в пути сбились с курса и израсходовали все топливо.

После того как местные спасатели запросили помощь у Австралии к поискам присоединился десантный корабль «Канберра», возвращавшийся с учений на Гавайях. 2 августа, спустя три дня после их исчезновения, австралийские военные заметили на берегу острова огромную надпись SOS.

Военный вертолет доставил заблудившимся путешественникам еду и воду, после чего их забрал микронезийский патрульный корабль. Они остались живы и здоровы.

В тему: С 11 февраля по 14 марта 2020 года прошла международная радиолюбительская и научная экспедиция в Антарктиду — на необитаемый остров Сигни в Тихом океане. От Украины в экспедиции принял участие Вадим Ивлев, киевлянин, путешественник, радиолюбитель, этнограф-любитель, автор статей о путешествиях и книги «Путешествие киевлянина Океанией», участник организационной группы украинского клуба путешественников-исследователей #Voyagemakers.