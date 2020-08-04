У стен храма в Запорожье нашли сожженный труп девушки

Главное: Сегодня в Запорожье был обнаружен труп полностью сгоревшего человека. Выяснилось, что это молодая девушка.
Детали: Рано утром 4 августа в Вознесенское отделение полиции Запорожья поступило сообщение о том, что во дворе у римо-католического храма по улице Заводской женщина облила себя горючим веществом и подожгла. Как сообщает «Первый Запорожский», информацию о погибшей и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Есть версия, что девушку могли поджечь.
Издание также публикует фотографии с места происшествия.
В тему: 2 июля 2019 года в Запорожье мужчина попытался заживо сжечь свою сожительницу. В результате девушку 1997 года рождения доставили в больницу с диагнозом 90% ожогов туловища, конечностей и головы.
Впоследствии задержанный Виталий Чайковский на суде заявил, что таким образом хотел «скрепить отношения» с пострадавшей.