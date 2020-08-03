В Киеве пройдет выставка долгожданного художественного тандема

Главное: В Центре современного искусства «Белый Свет» будет экспонироваться выставка живописи и керамических скульптур. «Дотик» — так называется тема, объединившая в экспозиции двух самобытных художников — Алексея Малых и Гию Миминошвили.

Детали: С 6 по 29 августа в ЦСИ «Белый Свет» (Киев, ул. Пушкинская, 21а, www.whiteworld.net) будет экспонироваться выставка живописи и керамических скульптур от долгожданного художественного тандема.

«Дотик» — тема, объединившая в экспозиции двух самобытных художников — Алексея Малых и Гию Миминошвили. Идея совместной выставки возникла именно из-за прикосновения в буквальном смысле, когда Алексей коснулся плотной поверхности керамических объектов Гии, которые и сам автор называет «тактильными, контактными», а Гия почувствовал ладонями мощные наслоения левкаса и красок на картинах-палимпсестах Алексея.

Потому, собственно, на ощупь мы познаем мир: определяем форму, характер поверхности, чувствуем твердость и мягкость, тепло и холод... Согласно теории воплощенного познания, мы воспринимаем ситуацию в зависимости от того, с какими предметами мы контактируем. Фактура предметов, которых мы касаемся, влияет на наши мысли и поступки, а «взаимодействие человеческого тела с окружающей средой является основным источником метафор в человеческом языке» (Дж. Лакофф, М. Джонсон. «Философия во плоти»). Вполне возможно, что именно от контакта с землей, поверхностью камня, дерева, воды и рождается образная речь искусства. Но совершенно очевидно, что ней говорят произведения Алексея Малых и Гии Миминошвили. Эти художники давно уже восторженно поглощены творческими мирами друг друга. И поэтому вместе создают искусство, к которому и хочется, и нужно прикасаться — с радостью и любовью.

Открытие выставки состоится 6 августа с 11:00 до 19:00. Экспозиция продлится до 29 августа.

Расписание работы галереи: вт-сб — 11:00-19:00; вс, пн — выходные. Вход свободный.

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В тему: Ранее сообщалось, что «Белый Свет» открыл первую посткарантинную выставку архаической мистики.