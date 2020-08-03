Жуткое ДТП в Киевской области оборвало четыре жизни

Главное: На трассе в Киевской области произошло смертельное ДТП. Погибли четыре человека.

Детали: Поздно вечером воскресенья в Киевской области на 56-м километре Борисполь – Днепр произошла смертельная авария. Как сообщает ГСЧС, тут столкнулись автомобили Daewoo Lanos и ВАЗ 2106.

Жертвами ДТП стали четыре человека, которые сидели в машинах (два парня и две девушки), еще один человек госпитализирован.

Полиции уже открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» УК Украины. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

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