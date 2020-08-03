На Черниговщине задержали мужчину по подозрению в жестоком убийстве собственного сына

Главное: В Черниговской области задержан 30-летний мужчина, который обоснованно подозревается в убийстве своего 8-летнего сына, с которым он вместе отдыхал в лесополосе.

Детали: Как сообщает Сектор коммуникации полиции Черниговской области, после обеда 2 августа на линию 102 поступила информация, что в лесу близ села Скоренец Черниговского района потерялся ребенок.

Правоохранители сразу развернули оперативный штаб по поиску ребенка. Всего привлекли более 100 человек.

Полицейские сразу обратили внимание на состояние отца, который уверял, что ребенок потерялся. У него на одежде были пятна бурого цвета. При поверхностном осмотре мужчины полицейские обнаружили у него окровавленный нож.

Поиски ребенка продолжались всю ночь. Около 7 утра тело мальчика было найдено в поле. Тогда отец и признался правоохранителям, что он причастен к убийству ребенка. На его теле обнаружены многочисленные ножевые ранения.

Полиция задержала мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместила в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное производство по статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В тему: 16 октября 2018 года житель Мелитополя напал с ножом на спящего 9-летнего сына, в результате чего мальчик умер в реанимации.

В конце 2019 года в селе Великая Ольшанка под Киевом 44-летний мужчина забил до смерти собственного 4-летнего сыны.