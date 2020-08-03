Двое «старателей» пытались вынести из Чернобыльской зоны около 40 кг радиоактивной черники

Главное: Около 40 кг радиоактивной черники изъяли у двух мужчин в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. По данным экспертизы, доза радиации в местах сбора ягод в 4 раза превысила допустимую норму.

Детали: Пограничники Житомирского отряда вместе с сотрудниками Национальной полиции остановили двух человек, которые собирали чернику в зоне отчуждения. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, они незаконно проникли на закрытую территорию, чтобы собрать ягоды с целью последующей перепродажи.

В результате экспертизы было установлено, что радиационный фон на территории, в пределах которой были обнаружены собиратели ягод, более чем в 4 раза превышал допустимую норму. Всю чернику изъяли.

В тему: В сентября 2015 года сотрудники милиции задержали троих жителей Полесского района Киевской области, которые незаконно пытались вывезти из зоны отчуждения ЧАЭС 52 мешка яблок общим весом более тысячи килограммов.